Hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Hamdiye köyü yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. Ayberk Yılmaz (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki tarım arazisine girdi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yılmaz ağır yaralandı. Yılmaz ardından olay yerine sevk edilen ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.