Sultandağı’nda can pazarı

AFYONKARAHİSAR'IN Sultandağı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. L.A'nın (47) kullandığı 61 NE 102 plakalı ve D.K. (75) idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçlar, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çamözü köyü yakınlarında çarpıştı.Kazada, sürücüler ile N.A. (39), N.A. (21), N.A. (12) ve S.A. (9) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan D.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.