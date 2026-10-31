Afyonkarahisar’da sopa ve demir çubuklu saldırı!

Olay, kent merkezinde Kadınana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi, cadde üzerinde bir şahsa sopa ve demir çubuklarla saldırdı.

Grup, aldığı darbelerle yere düşen şahsı acımasızca tekmeleyerek ve sopalarla darbetti. Aldığı darbelerle ağır yaralanan şahıs, yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kentin en işlek noktalarından birinde gündüz vakti yaşanan saldırı, çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında büyük korku ve paniğe neden oldu.