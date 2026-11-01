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Haberler İzmir İZMİR BARAJLARI ŞAHA MI KALKTI? İZMİR BARAJLARI DOLDU MU? İzmir baraj doluluk oranı bugün yüzde kaç oldu? 1 Kasım İZSU baraj güncel doluluk oranları!

İZMİR BARAJLARI ŞAHA MI KALKTI? İZMİR BARAJLARI DOLDU MU? İzmir baraj doluluk oranı bugün yüzde kaç oldu? 1 Kasım İZSU baraj güncel doluluk oranları!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de geçen yıl alarm veren ve kuraklık korkusu yaşatan barajlarda tablo değişti! İZSU’nun açıkladığı son veriler yüzleri güldürürken, kentin en kritik su kaynağında görülen oran ise görenleri hayrete düşürdü. Peki, İzmir’in ana barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaça ulaştı? İşte 31 Ekim itibarıyla İzmir barajlarındaki son rakamlar ve beklenen o kritik gelişme…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de kuraklık tehlikesi bitti mi? 31 Ekim İZSU güncel verilerine göre kentin su depolarındaki son oranlar açıklandı. Geçen yıla oranla yaşanan büyük değişim ve Baraj Baraj Doluluk Oranları haberimizde…

TAHTALI BARAJI'NDA NE KADAR SU VAR?

İzmir'in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 41,43 olarak ölçüldü.

Böylece barajdaki aktif doluluk oranı yüzde 50 seviyesinin altında kaldı.

Tahtalı Barajı 41,43

Balçova Barajı 39,04

Ürkmez Barajı 60,49

Gördes Barajı 28,35

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı 49,74

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