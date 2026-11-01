İZMİR BARAJLARI ŞAHA MI KALKTI? İZMİR BARAJLARI DOLDU MU? İzmir baraj doluluk oranı bugün yüzde kaç oldu? 1 Kasım İZSU baraj güncel doluluk oranları!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de kuraklık tehlikesi bitti mi? 31 Ekim İZSU güncel verilerine göre kentin su depolarındaki son oranlar açıklandı. Geçen yıla oranla yaşanan büyük değişim ve Baraj Baraj Doluluk Oranları haberimizde…
TAHTALI BARAJI'NDA NE KADAR SU VAR?
İzmir'in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 41,43 olarak ölçüldü.
Böylece barajdaki aktif doluluk oranı yüzde 50 seviyesinin altında kaldı.
Tahtalı Barajı 41,43
Balçova Barajı 39,04
Ürkmez Barajı 60,49