Afyonkarahisar'da pompalı vahşet! 8 kişinin katil zanlısının köydeki evi görüntülendi

İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı öğrenilen 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir'in yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı, bir çocuk babası olduğu ve geçimini çiftçilik yaparak sağladığı belirtildi.