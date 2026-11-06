Afyonkarahisar'da pompalı vahşet! 8 kişinin katil zanlısının köydeki evi görüntülendi

İhsaniye ilçesinde art arda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişiyi katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan firari şüpheli Arif Sefa Ö.'nün memleketi Bozhöyük köyündeki evi görüntülendi.
Olayın ardından şahsın ailesiyle birlikte yaşadığı tek katlı müstakil evin çevresinde ve köyde büyük sessizlik hakim olduğu görüldü.
BOŞANMIŞ, ÇİFTÇİLİK YAPIYORMUŞ
İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı öğrenilen 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir'in yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı, bir çocuk babası olduğu ve geçimini çiftçilik yaparak sağladığı belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek psikososyal destek ekiplerinin sahada ve hastanede ailelere destek verdiğini açıkladı.