Haberler İzmir İzmirlilerin korkulu rüyasına çözüm! Kemeraltı için düğmeye basıldı: Deniz seviyesindeki tarihi merkez korunacak! İzmirlilerin korkulu rüyasına çözüm! Kemeraltı için düğmeye basıldı: Deniz seviyesindeki tarihi merkez korunacak! İzmir’de özellikle sağanak yağışlarda esnafın ve vatandaşların kabusu haline gelen su baskınlarına karşı harekete geçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Kemeraltı ve Çankaya’da başlattığı 185 milyon liralık yatırımla bölgenin yıllardır yaşadığı sorunun önüne geçilmesi hedefleniyor. HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarıyla ani ve aşırı yağışların neden olduğu su baskınlarına karşı önlemlerini artırıyor. İZSU Genel Müdürlüğü, deniz seviyesinde bulunan ve özellikle yoğun yağışlarda su tahliyesi sorunu yaşayan Kemeraltı ve Çankaya için yağmur suyu ve atık su kuşaklama projesini hayata geçirdi.





Yaklaşık 185 milyon liralık yatırımla yürütülen çalışmalar, Gazi Osman Paşa Bulvarı'ndan başlayarak Gazi Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı güzergahında ilerliyor. Projeyle İkiçeşmelik yönünden eğimle birlikte hız kazanarak Kemeraltı'na ulaşan yağmur sularının toplanarak tahliye edilmesi amaçlanıyor. Böylece özellikle yoğun yağışlarda yol kotunun altında kalan iş yerlerinde yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.