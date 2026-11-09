Afyonkarahisar’da akraba kavgası kanlı bitti: Kayınbiraderlerinin tüfekli saldırısına uğrayan 37 yaşındaki enişte hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'daki olay, Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aykut K., ile kayınbiraderleri M.C. ve S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C. ve S.C., yanlarında bulunan tüfekle Aykut K.'ye ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Aykut K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şahıs burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayın ardından suç aletiyle birlikte kaçan şüpheliler M.C. ve S.C., olaydan yaklaşık 1 saat sonra Işıklar beldesinde bir akrabalarının evinde yakalandı. Gözaltına alınan şahısların jandarma karakoluna götürüldükleri bildirildi. Öte yandan, olayda tüfeği şüphelilerden hangisinin ateşlediği ise belirsizliğini koruyor.Haber Girişi