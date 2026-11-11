Afyonkarahisar’da kanlı husumet: 17 yaşındaki genç tüfekle vurdu, 47 yaşındaki adam kurtarılamadı

İlçenin Termalkent Mahallesi Yemişçioğlu mevkisinde, daha önce çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen taraflar arasında yeniden gerginlik çıktı.

17 yaşındaki A.Ç. aralarındaki anlaşmazlık ve husumet nedeniyle çiftçilik yapan 47 yaşındaki A.U.'yu tüfekle vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çobanlar Devlet Hastanesine kaldırılan A.U. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki A.Ç. çiftlik evinde yakalanarak gözaltına alındı.