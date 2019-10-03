“O kadın babamın soyadını taşıyamaz”

Aydın'da Selma Başaran, babası Nezir Başaran'ın 2012 yılında ölmeden önce ikinci eşi olan Nuray Başaran'a açtığı boşanma davasının sonuçlanması için hukuk mücadelesi veriyor.

Aydın'da Selma Başaran, babası Nezir Başaran'ın 2012 yılında ölmeden önce ikinci eşi olan Nuray Başaran'a açtığı boşanma davasının sonuçlanması için hukuk mücadelesi veriyor. Babasının kendisini aldattığı için Nuray Başaran'a boşanma davası açtığını iddia eden Selma Başaran, "Bu kadın bizim soyadımızı taşımaya hak etmiyor" diyerek davanın bir anca önce sonuçlanmasını bekliyor.



'6 YIL SONRA ÖĞRENDİK'



Aydın 1. Aile Mahkemesi'nde önceki gün davanın ikinci duruşması görüldü. Davanın ardından Selma Başaran, Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Nuray Başaran'ın babasını aldattığını iddia eden Selma Başaran, "İlk boşanma olmadan önce Nuray Başaran, babama başkasından hamile olduğunu söylüyor. Bunun üzerine babam, Nuray Başaran'dan boşandı. Beş yıl sonra babam, bu kadın ile yeniden evlendi. Bu süreçte babamla konuştuğumda bana 'nasıl evlendik bende anlamadım kızım' dedi. Babam ölmeden önce bu kadına boşanma davası açmış. Biz 6 yıl sonra öğrendik ve hemen hukuk mücadelesine başladık. Biz bu kadının bizim soyadımızı kullanmasını asla istemiyoruz.

İHSAN KARATAŞ