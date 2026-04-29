İzmir'de üniversitede kız öğrencileri oylama skandalında yeni gelişme! İşte istenen ceza... İzmir'de üniversitede kız öğrencilerin fotoğrafı çalınarak oylamaya sunulmuştu. Büyük yankı uyandıran olayda kız öğrencilerin fotoğraflarını çalan ve oylamaya sunduğu iddia edilen yazılım mühendisi Yiğit Efe İren için 8.5 yıla kadar hapis talep edildi.









İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğraflarını çalıp, internet sitesine yükleyerek 'en güzel' 'en çirkin' gibi başlıklar altında oyladığı iddia edilen yazılım mühendisi Yiğit Efe İren hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Yiğit Efe İren'in, 'Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 2 yıl 9 aydan 8.5 yıla kadar hapsini talep etti.