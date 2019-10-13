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’li belediye Selanik Mübadillerini kovdu

CHP’li belediye Selanik Mübadillerini kovdu
Giriş Tarihi: 13.10.2019

'li 'nin 2018'de meclis kararıyla yapılan 'nü tek taraflı iptal etmesi sonucunda , ve Dayanışma Derneği, mülkiyeti belediyeye ait olan binadan kovuldu.

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin 2018'de meclis kararıyla yapılan Ortak Hizmet Projesi Protokolü'nü tek taraflı iptal etmesi sonucunda Selanik Mübadilleri, Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, mülkiyeti belediyeye ait olan binadan kovuldu. Kapı dışarı edilen Atatürk'ün hemşehrisi Selanik Mübadilleri yeni binalarına taşındı. Dernek Başkanı Ahmet Altunsoy, "Kuşadası Belediyesi'nin derneğimiz ile imzaladığı 10 yıl süreli protokolü tek yanlı olarak iptal etmesi nedeniyle, terk ettiğimiz binanın anahtarları iade ettik. Derneğimiz kiraladığı yeni binasında hizmete devam edecek" dedi.

TOLGA TEKİN

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