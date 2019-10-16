Genç Kardelen başka canlarda yaşayacak

Kıbrıs'ta genç yaşta geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Aydınlı Kardelen Çetin'in organları, nakil bekleyen hastalara umut olacak.

Kıbrıs'ta genç yaşta geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Aydınlı Kardelen Çetin'in organları, nakil bekleyen hastalara umut olacak. Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Kardelen, okul bahçesinde aniden yere düşerek bayılmıştı. Hastaneye kaldırılan genç kız yaşam savaşını kaybederken, bu acı haber arkadaşlarını ve ailesini yasa boğmuştu. Kardelen Çetin'in organlarının ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi. Ailenin bağış kararı vermesi üzerine genç kızın organlarının hastalara nakil edilmek üzere operasyonla alınacağı bildirildi.

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