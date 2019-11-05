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’ paraları yurtdışına kaçırmış

‘Bitcoin Safiye’ paraları yurtdışına kaçırmış
Giriş Tarihi: 5.11.2019

Bitcoin vurgununda her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 'da patlak veren ve Türkiye'nin her yerinde yüzlerce kişiyi bitcoin borsasında dolandıran 'ye ait 15 kripto cüzdan olan 'blokchain' hesabının olduğu ortaya çıktı

Bitcoin vurgununda her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aydın'da patlak veren ve Türkiye'nin her yerinde yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran Safiye Gökçen Yüce'ye ait 15 kripto cüzdan olan 'blokchain' hesabının olduğu ortaya çıktı. Hesaplarında sürekli hareketlilikler tespit edilen Yüce, her geçen gün servetine servet katarken, dolandırdığı vatandaşlardan aldığı milyonlarca lirayı yurtdışındaki hesaplara aktardığı belirlendi. ÖTE yandan, Bitcoin Safiye, piyasa sektöründeki yatırımcıları da tedirgin etti.

İHSAN KARATAŞ

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