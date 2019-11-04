Bitcoin Safiye kaldıraç yöntemiyle dolandırdı

Kripto para birimi bitcoin ile yüzlerce kişiyi dolandıran ve sırra kadem basan kadın borsacı Safiye Gökçen Yüce’nin kaldıraç sistemini kullanarak insanları kandırdığı ortaya çıktı

Sanal para birimi bitcoin ile yüzlerce kişiyi dolandıran Safiye Gökçen Yüce'nin 'Kaldıraç yöntemiyle' insanları dolandırdığı ortaya çıktı. Kılıktan kılığa girerek 375 milyon lira ile sırra kadem basan Yüce'nin açtığı sitelere bitcoin yatırarak insanların güvenlerini kazandığı, vatandaşların paraları yatırmasının ardından siteyi kapatarak parayı havuza aktardığı öğrenildi.



KILIKTAN KILIĞA GİRDİ

Yeni Asır'ın 'Bitcoin Safiye Türkiye'yi dolandırmış' başlığıyla duyurduğu haberin ardından Safiye Gökçen Yüce'nin yüzlerce insanı nasıl dolandırdığı ortaya çıktı. Aydın'a 5 yıl önce İzmir'den gelen Yüce, tanıştığı kişilere bitcoin borsasında yüksek kazanç vaadinde bulundu. Kılıktan kılığa girerek aralarında emniyet mensupları, asker, akademisyen, doktor, hemşire ve iş adamlarının olduğu yüzlerce kişiden milyonlarca lira aldı. İki yıl boyunca işlettiği paralardan kendisine para verenlere küçük miktarlarda kar payı kazandıran Yüce, hesabındaki paralar yüz milyonlara ulaşınca sırra kadem bastı.

ÖNCE WEB SİTESİ AÇTI

Aydın'da Safiye Gökçen Yüce'nin mağdurlarından olan M.S. , "Beni Adana'dan birisi aradı ve kendisinin mağdur olduğunu söyleyerek bu kadının insanları kaldıraç yöntemiyle dolandırdığını söyledi. Önce web sitesi açıyorlar. 'Yüzde 10 kar vereceğiz' diyerek insanların ilgisini çekiyorlar. 10-15 gün bu siteyi açık tutup paranın artmasını sağladıktan sonra siteyi kapatıyorlar. Paralar kendilerinin oluyor. Bu paraları da havuza aktarıyorlar" diye konuştu.



KALDIRAÇ SİSTEMİ NEDİR?

KALDIRAÇ sistemi, ekonomik anlamda finansal piyasalarda sermaye yatırımcısının daha etkin olması ve olması gereken sermayeden daha az sermaye ile daha büyük işlemler yapılması için imkan sunan sistemdir. Ülkelerde kullanılan kaldıraç oranı kurumdan kuruma değişiklik gösterir. Ancak dolandırıcıların kullandığı kaldıraç sisteminde ise, web sitesi kurarak bitcoin yatırıp insanların güvenini kazanıyorlar. Yaklaşık iki hafta gibi açık kalan siteye vatandaşlar para yatırıyor. Daha sonra bu site aniden kapatılıyor. Para yatıran vatandaşlar paralarını kaybediyor ve siteyi kurup kapatanlar bu paraları elde ediyor.

İHSAN KARATAŞ