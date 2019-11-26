Umutcan’ın yardım çağrısına ‘umut’ oldu

Aydın’da akciğer hastalığından dolayı tedavi gören annesi Neşe Yargın’ın ilaçları için destek isteyen Umutcan Yargın’ın çağrısına AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz sessiz kalmadı. AK Partili Yavuz, Yargın’ın ilaçlarını temin ederek aileye destek sağlayacak

Aydın Kuşadası'nda yaşayan Umutcan Yargın, akciğer hastalığından dolayı bir süredir tedavi gören annesi Neşe Yargın için sosyal medyada yardım çağrısında bulundu. Annesinin ilaçlarını temin etmekte güçlük yaşadığını, ilaçların bulunmaması durumunda annesinin hayatını kaybedeceğini belirten Umutcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Annem akciğer PHA hastası. Kullandığımız ilaç 30 gündür elimize gelmedi. Eğer ilaç 6 gün içerisinde elimizde olmazsa ilaç vücuda 24 saatten fazla bir süre girmezse annem vefat edecek. Yani burada sizden isteğim ilacın daha kısa sürede elimize gelmesi. Annemin ölüm gününü saymak istemiyorum."



YAVUZ'DAN DESTEK



Yargın'ın çağrısına Aydın Milletvekili Metin Yavuz, duyarsız kalmadı. Sosyal medyadan Yargın'a ilaçların temini için destek sözü veren Yavuz, "İlaçların teminini sağlamak için en kısa zamanda gereğini yapacağız" dedi.

MEHMET KAVAS