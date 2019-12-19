Okul servisi alev topuna döndü! Aydın'da faciadan dönüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan servis aracından bulunan öğrenci ve personeller, saniyelerle kurtuldu.



Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı'nda meydana gelen olayda; Adnan Menderes Üniversitesi'ne öğrenci ve personel taşımacılığı yapan Ercan Çömlek idaresindeki 09 P 0129 plakalı servis aracında, seyir halindeyken elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı.

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