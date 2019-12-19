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alev topuna döndü! 'da faciadan dönüldü

Okul servisi alev topuna döndü! Aydın'da faciadan dönüldü

19.12.2019, 19:15 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019,19:47

'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan servis aracından bulunan öğrenci ve personeller, saniyelerle kurtuldu.

Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı'nda meydana gelen olayda; Adnan Menderes Üniversitesi'ne öğrenci ve personel taşımacılığı yapan Ercan Çömlek idaresindeki 09 P 0129 plakalı servis aracında, seyir halindeyken elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı.

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