‘Beyza’sız ilk gün

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Efeler Anadolu Lisesi'nde eğitimöğretim yılının ikinci dönemi hüzünlü başladı. Okulun 10-H sınıfında eğitim gören Beyza Akgül, önceki sabah, annesi Mürevvet Akgül ile birlikte memleketi Bilecik'ten Aydın'a geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Beyza'ya bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 7 metre sürüklenen Beyza, olay yerinde hayatını kaybetti.



'ÇOK İYİ BİR İNSANDI'

Talihsiz genç kızın ölümü, okulundaki öğretmen ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğdu. Beyza'yı kaybetmenin acısını yaşayan öğretmen ve sınıf arkadaşları, Beyza'nın resmini koydukları sırasını karanfillerle donattı. Gözyaşı döken öğretmen ve arkadaşları, Beyza'nın her yönüyle çok iyi bir insan olduğunu söyledi.



■ MEHMET KAVAS