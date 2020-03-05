Tankerin altında can verdi

Aydın'da yoldan karşıya geçerken tonlarca ağırlığındaki tankerin altında kalan Bülent Gönen (65) feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, Nazilli ilçesi Mergen Köprüsü üzerinde meydana geldi. Aydın'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Cihangir T. idaresindeki akaryakıt tankeri, Mergen Köprüsü üzerinde yol kenarından yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Bülent Gönen'e çarptı. TIR şoförünün son anda fark ederek frene basmasına rağmen duramayarak Gönen'i aracın altına aldığı iddia edildi. Gönen feci şekilde hayatını kaybetti.

ÜMİT ÖZMEN