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Haberler Aydın Pompalı tüfekle canına kıydı! Aydın'da acı ölüm

Pompalı tüfekle canına kıydı! 'da acı ölüm

Pompalı tüfekle canına kıydı! Aydın'da acı ölüm

03.04.2020, 11:07

Son dakika... ’ın İncirliova ilçesinde, çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Asil T. (29) evinin deposunda pompalı tüfekle etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Asil T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydınb'dan gelen son dakika haberine göre , saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin deposunda meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Asil T. ailesiyle birlikte yaşadığı evin depo kısmında pompalı tüfeği başına dayayarak ateşledi. Silah sesi üzerine aile bireyleri depoya gittiklerinde Asil T.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Asil T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Asil T.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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