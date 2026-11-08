Yerli ve milli HÜRKUŞ-II uçakları yeni üslerine ulaştı! İzmir’de coşkuyla karşılandı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iki yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına intikal etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, iki HÜRKUŞ-II uçağının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinden uğurlanmasının ardından yeni üslerine başarıyla ulaştığı belirtildi.

Göklerdeki gücümüz, kararlılığımız ve gururumuz... Yerli ve millî imkânlarla geleceği kanatlandırıyoruz! Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen iki adet yeni nesil temel uçağımız HÜRKUŞ-II, TUSAŞ tesislerindeki uğurlamanın ardından yeni yuvası olan 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına (Çiğli) başarıyla intikal etti. Kahraman personelimiz tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan HÜRKUŞ-II, şanlı bayrağımızın göklerdeki dalgalanma sesini ve geleceğin pilotlarını yetiştirme kararlılığımızı güçlendirmeye devam edecek. Hoş geldin HÜRKUŞ-II! #MillîSavunmaBakanlığı November 8, 2026

Uçakların, üs komutanlığında görevli personel tarafından coşkuyla karşılandığı aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Göklerdeki gücümüz, kararlılığımız ve gururumuz. Yerli ve milli imkanlarla geleceği kanatlandırıyoruz. Kahraman personelimiz tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan HÜRKUŞ-II, şanlı bayrağımızın göklerdeki dalgalanma sesini ve geleceğin pilotlarını yetiştirme kararlılığımızı güçlendirmeye devam edecek. Hoş geldin HÜRKUŞ-II."