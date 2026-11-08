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Haberler İzmir Yerli ve milli HÜRKUŞ-II uçakları yeni üslerine ulaştı! İzmir'de coşkuyla karşılandı

Yerli ve milli HÜRKUŞ-II uçakları yeni üslerine ulaştı! İzmir'de coşkuyla karşılandı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II'nin iki yeni nesil temel eğitim uçağı , İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına intikal etti. TUSAŞ tesislerinden uğurlanan uçaklar, üsse ulaşmalarının ardından görevli personel tarafından coşkuyla karşılandı.

AA

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Yerli ve milli HÜRKUŞ-II uçakları yeni üslerine ulaştı! İzmir’de coşkuyla karşılandı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iki yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına intikal etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, iki HÜRKUŞ-II uçağının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinden uğurlanmasının ardından yeni üslerine başarıyla ulaştığı belirtildi.

Uçakların, üs komutanlığında görevli personel tarafından coşkuyla karşılandığı aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Göklerdeki gücümüz, kararlılığımız ve gururumuz. Yerli ve milli imkanlarla geleceği kanatlandırıyoruz. Kahraman personelimiz tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan HÜRKUŞ-II, şanlı bayrağımızın göklerdeki dalgalanma sesini ve geleceğin pilotlarını yetiştirme kararlılığımızı güçlendirmeye devam edecek. Hoş geldin HÜRKUŞ-II."

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