Fırat’ın bayrak sevdası karşılıksız kalmadı

Aydın'da 8 yaşındaki Fırat Küpçü'nün bayrakla çekeceği 23 Nisan videosu için istediği bayrağı jandarma evine gelerek kendisine hediye etti. Söke'ye bağlı Sazlı mahallesinde yaşayan Sinan Küpçü'nün (30) oğlu Hacı Halil Paşa İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Fırat Küpçü, 23 Nisan için bir video hazırlayıp sınıf arkadaşları ve öğretmeniyle paylaşmak istedi. Videoda kullanacağı bayrağı bulamayan oğlunun istediği bayrağı sokağa çıkma yasağından dolayı alamayan babası jandarmadan yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri küçük çocuğun isteğini kırmayarak aldıkları bayrağı eve kadar getirerek aileye teslim etti.

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