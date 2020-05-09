Mezatta kıran kırana rekabet

Türkiye'nin tüm illerindeki çiçek üreticilerinin ürünlerini gönderdiği mezatlarda da, Anneler Günü öncesi esnafın tatlı telaşı vardı. Sınırlı Sorumlu S.S Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Sarıyer'deki şubesinde çiçekler yürüyen bantta sergilenirken, satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler birbirleriyle yarıştı. En yüksek fiyat teklifini veren esnaf, banttan geçen çiçeğin sahibi oldu. Satış Müdürü Süleyman Çiftçi, "Herkesin kesesine göre çiçek var. 3 liraya da gül alırsınız, 25 liraya da. En pahalı çiçek genellikle orkide. Mezattan çıkışı en fazla 100-150 lira olur. Güllerin ise mezattan çıkış fiyatları en fazla 10 lira" dedi.