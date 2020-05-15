Aydın'da korkunç kaza! Tarlasını sulayan çiftçi şansı oldu

Aydın'da gece yarısı bir otomobil pamuk tarlasına uçtu. Oldukça ıssız olan yolda meydana gelen kazayı gece yarısı tarlasını sulamakta olan çiftçi gördü. Çiftçinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ters dönen araç içesindeki yaralıyı kurtarıp 112 ekiplerine teslim etti.





Kaza saat 03:00 sıralarında Aydın Efeler ilçesi Baltaköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalama istikametinden tali yolu kullanarak Aydın Efeler istikametine gelmekte olan Hüsnü Cevdet C. yönetimindeki 07 ECE 323 palalı özel otomobil Baltaköy Drenaj kanalı yakınlarında yoldan çıkarak pamuk tarlasına uçtu. Sürücü yaklaşık 30 metre uçtuktan sonra takla atıp ters dönen otomobilde mahsur kaldı. Bu sırada tarlasını sulamakta olan bir çiftçi gürültü üzerine drenaj kanalı yanına gittiğinde ışıkları yanık ters dönmüş bir aracı görünce sürücüyü araçtan çıkarmak istedi. Kapıları açılmadığı için direksiyonda acı içinde kıvranan sürücüyü kurtaramayan çiftçi, durumu 155 polis merkezine bildirip yardım istedi.





Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri de otomobilin kapılarını açamayınca bu defa itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracın kapılarını açarak içerde mahsur kalan yaralı sürücüyü kurtardı. 112 ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar odluğu tespit edildi.



İçerisinden boş alkol şişelerinin çıktığı otomobil hurdaya dönerken, araç sürücünün süs balığı üretip dağıttığı öğrenildi. Araçta bulunan çok miktarda süs balığının bir kısmı telef olurken jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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