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Haberler Aydın Sınav başladı! Aydın sessizliğe gömüldü

başladı! sessizliğe gömüldü

, sınavının başlamasıyla sessizliğe gömüldü. Sabah saat 09.00'da başlayan yasak sonrasında Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de sokaklar boş kaldı. Oluşabilecek yoğunluğu ve salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erdi.

Sınav başladı! Aydın sessizliğe gömüldü

27.06.2020, 14:59 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,15:06

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Aydın sessizliğe büründü.


Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği YKS sınavı saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün sabah saat 09.00'da başlayan yasak sonrasında Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de sokaklar boş kaldı, şehir adeta sessizliğe büründü. Oluşabilecek yoğunluğu ve salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla ülke geneli uygulanan olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erdi. Sınavın ikinci ve üçüncü oturumu dolayısıyla Pazar günü de devam edecek olan kısıtlama sabah 09.00'da başlayacak ve akşam üzeri 18.00'de bitecek.

SINAV BÖLGELERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Okul çevresinden uzaklaşmamak kaydı ile kısıtlamadan muaf olan öğrenci velileri, okul bölgesinde yoğunluğa neden oldu. Maske kulllanımı ve sosyal mesafe kuralları gereği tüm önlemlerini alan emniyet ve zabıta ekipleri, sık sık velilere uyarılarda bulundu.

IHA

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