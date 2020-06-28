712 yıllık tarihi camide restorasyon tamamlandı

Aydın'ın Çine ilçesindeki Selçuklu dönemine ait 712 yıllık tarihi Ahmet Gazi Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Eskiçine mahallesinde yer alan ve Menteşe Orhan Bey'in oğlu Hızırbey tarafından 1308 yılında yaptırılan Ahmet Gazi Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl bakım-onarım çalışması başlatılmıştı. 1 milyon 183 bin lira harcama yapılan ahşap cami, 712 yıldır ayakta kalmayı başaran büyüleyici tek minberi ile birlikte aslına uygun şekilde baştan aşağı elden geçirildi. Ahmet Gazi Camisi ile birlikte avlusundaki Ahi İbrahim Türbesi de restore edildi. Önümüzdeki günlerde ibadete açılacak olan tarihi camide yapılan restorasyonu yerinde inceleyen AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Camide yapılan ince işçilik ile görsel bir şölen oluşmuş. AK Parti olarak geçmişe sahip çıkıyoruz" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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