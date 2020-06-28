Söke’deki yaşlılara yeni bir sıcak yuva

Aydın Söke'de valiliğin Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Aymelek Derneği ve hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan yaşlı bakım evinde çalışmalar sürüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Efeler Sosyal Hizmetler Müdürü Ebru Bozçelik, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes ve Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş çalışmaları yerinde inceledi.



'HUZURLU VAKİT İÇİN'

BAKIM Evi ile ilgili bilgi veren Başkan Altınbaş, "Pandemi sürecinde ertelediğimiz Söke Yaşlı Gündüz Bakım evimizin eksiklerini tespiti için incelemelerde bulunduk. Eksiklerimi tamamlayıp inşallah 15 Temmuz'da hizmete açacağız. Yaşlılarımızın huzurlu bir şekilde vakit geçirebileceği bakım evimiz Aydın ve Sökemize hayırlı olsun" dedi.



■ MEHMET KAVAS

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