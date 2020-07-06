Aydın'ın Söke ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Savuca Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahla yaralanan H.K, M.D, M.T ve T.T, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan H.K. ve M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
E.T ve O.T. gözaltına alındı.
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Aydın'da silahlı kavga! İki aile birbirine girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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