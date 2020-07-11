  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da korkunç kaza! Aynı aileden 2'si bebek 4 kişi yaralandı

'da korkunç ! Aynı aileden 2'si 4 kişi yaralandı

'da meydana gelen aynı aileden 2'si 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kaldırdı.

Aydın'da korkunç kaza! Aynı aileden 2'si bebek 4 kişi yaralandı

11.07.2020, 09:00 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020,09:06

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si bebek 4 kişi yaralandı.

Mehmet Ferit Karamercan (43) yönetimindeki 34 CIA 03 plakalı otomobil, Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, karşı istikametten gelen ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen Uğurcan Özdemir'in (25) kullandığı 09 KR 409 plakalı otomobil ile yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda çarpıştı.

Kazada, sürücü Karamercan'ın yanı sıra eşi Kevser Karamercan (33), ikiz çocukları Ahmet Kayra ve Alya Mina Karamercan (1) yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, diğer otomobilin sürücüsü Özdemir ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da korkunç kaza! Aynı aileden 2'si bebek 4 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA