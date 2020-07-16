Aydın'da korkunç kaza! Emanet aldığı takside can verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Servisinde çalışan Çağlar Yazgan (26), kuzeninden emanet aldığı taksiyle kaza yaparak hayatını kaybetti.
Olay dün gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Servisinde çalışan Çağlar Yazgan (26), kuzeni M.Y.'den emanet aldığı 09 T 2048 plakalı ticari taksiyle ziyarete gittiği arkadaşının oturduğu Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nden döndüğü sırada Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi girişinde şarampole devrilerek takla attı.
Feci kazada hurdaya dönen arabadan dışarıya fırlayan Çağlar Yazgan, olay yerinde yaşamını kaybetti. Olayı görenler tarafından kazanın ihbar edilmesi ile birlikte kaza yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yazgan'ın yaşamını kaybettiğini belirledi.
KİLOMETRE İBRESİ 160 KM'DE TAKILI KALDI
Nazilli Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemede Hyundai marka ticari taksinin kilometre kadranının 160'ta takılı kaldığını belirledi.
İncelemenin tamamlanmasının ardından Yazgan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Nazilli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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