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Aydın'da korkunç kaza! Emanet aldığı takside can verdi

Aydın'da Çağlar Yazgan, kuzeninden emanet aldığı taksiyle kaza yaparak hayatını kaybetti. Olayı görenler tarafından kazanın ihbar edilmesi ile birlikte kaza yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

16.07.2020, 10:18 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020,10:29