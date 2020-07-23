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Haberler Aydın Aydın'da yürek burkan görüntü! Alın teri ile kazandığı harçlığını avucunda sıkı sıkıya tuttu

'da yürek burkan görüntü! Alın teri ile kazandığı harçlığını avucunda sıkı sıkıya tuttu

’da toplayıcısı uyruklu bir , kaldırımda uykuya daldı. Eldivenleri ve maskesini çıkartıp kaldırımda uykuya dalan çocuğa vatandaşlar da rahatsız olmaması için müdahale etmedi.

Aydın'da yürek burkan görüntü! Alın teri ile kazandığı harçlığını avucunda sıkı sıkıya tuttu

23.07.2020, 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020,11:04

Aydın'da kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu bir çocuk, sırtladığı büyük sorumluluğa dayanamayıp kaldırımda uykuya daldı.


Aydın'ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahellesi'nde kağıt toplayarak geçimini sağlayan Suriye uyruklu bir çocuğun vücudu sırtında taşıdığı ağır yüke daha fazla dayanamadı.

Sabahın erken saatlerinde sokağa çıkarak geç saatlere kadar evine ekmek götürebilmek için Aydın'ın 40 dereceyi geçen sıcaklığında kağıt toplayan çocuk, kaldırıma koyduğu ekmek teknesi olan kağıt arabasının yanı başında uyuyakaldı. Eldivenleri ve maskesini çıkartıp serin ve gölge olan kaldırımda uykuya dalan çocuğa vatandaşlar da rahatsız olmaması için müdahale etmedi.


Yaşıtları parklarda koşup oynarken, alın teri ile kazandığı harçlığını avucunda sıkı sıkıya tutup uyuyan çocuğun hali objektiflere bu şekilde yansıdı.

IHA
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