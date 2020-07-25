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’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

'da motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Aydın’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

25.07.2020, 10:16 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,10:21

Aydın'da motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi'nde gece saat: 23.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinde ilerleyen ve karayolu üzerindeki restorantın otoparkına girmek için sağa doğru dönmek isteyen Eren Ö. yönetimindeki 09 DJ 057 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen Süleyman A. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Süleyman A. ve motosiklette yolcu konumundaki Berkay Y. motosikletten düşerek yaralanırken, otomobil sürücüsü Eren Ö. kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Jandarma tarafından el konulan kazay ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

IHA

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