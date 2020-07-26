Telefon bataryası bomba gibi patladı

Aydın'da bozuk olduğu için teknik servise bırakılan cep telefonunun bataryası patladı. Efeler ilçesinde teknik serviste ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş tarafından getirilen cep telefonu teknik serviste bomba gibi patladı. Başına gelecekten habersiz şekilde cep telefonunu tamir etmeye çalışan işyeri sahibi Ömer Çağlar Sürer, ısınmadan dolayı bataryanın bir anda alev alarak patladığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Sürer, patlayan bataryayı müdahale ederek alevlerin büyümesine engel oldu. Sürür, patlamanın büyük çaplı olmamasının teselli olduğunu dile getirdi.

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