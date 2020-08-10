Kaçak yapılara mühür vuruldu

Yeni Asır'ın önceki gün manşetten duyurduğu 'Yolun sonu yolsuzluk' başlıklı haberi sonrası Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ndeki imar yolsuzluğu ilçede günün konusu haline geldi. Türkmen Mahallesi'ndeki kendine ait alanı yol yapımı için belediyeye bağışlayan Cengiz Konuk, aradan bir süre geçtikten sonra bağışladığı alanın belediye tarafından bir firmaya peşkeş çekilerek 36 dairelik 4 bina yapıldığını görünce hukuk mücadelesi başlattı.



CHP'Lİ BAŞKANLARA YARGI YOLU

Mahkeme tarafından kaçak yapılarla ilgili iki kez yıkım kararı çıkarılmasına rağmen Kuşadası Belediyesi'nde dönemin belediye başkanları CHP'li Esat Altungün ile Özer Kayalı mahkeme kararına uymadı.

İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişiler, yaptıkları incelenmelerin ardından CHP'li iki eski başkan hakkında rapor hazırlayıp görevi ihmal gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açtı.







ÖNCE MÜHÜR SONRA CEZA

Müfettişler ayrıca, 2018 yılında İmar Barışı'ndan faydalanarak kaçak binalarını kurtaran belediyeye yakın firmanın kaçak yapılaşmaya devam ettiğini tespit etti. Müfettişlerin talimatı ile harekete geçen Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol ekipleri, binalarda bulunan kaçak yapıları teker teker mühürlerken Encümen'de alınan kararla binanın sahibine 28 bin 998 lira ceza kesildi.



BAŞKAN GÜNEL DUYURDU

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kaçak yapıların yıkılacağını belirterek, "Önceki dönem görev yapan belediye başkanlarımız kaçak yapılaşmaya göz yummuş. Müfettişler belediyemize gelerek incelemelerini tamamladı. Bizden kaçak yapıların yıkılması istenince ekiplerimiz mühürleme işlemi yaptı. Mühürlenen alanlar kısa sürede yıkılacak" dedi. Söz konusu alanla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler de veren Başkan Günel, "Bu konuda işlem yapılması hususuyla ile ilgili şikayetler değerlendirilip Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bildirildi.





Ömer Günel

Müfettiş soruşturması ile aynı gün içinde gelen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı doğrultusunda ivedi olarak işlem yapıldı. Mühürlenerek yapı tatil zaptı düzenlendi. Aynı zamanda aykırılığın tespiti sonrası imar para cezası hesaplaması yapılıp 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca Belediye Encümeni'ne doysa sevk edildi. Yapı Kontrol birimimiz tarafından mühür vurulduktan sonra işlemin detaylarının yazılı olduğu belge de söz konusu yere asılmıştır" diye konuştu.

'KANUN HUKUK DİNLEMİYORLAR'

Kaçak yapılar nedeniyle mühürlenen binada inşaat çalışmalarının devam ettiği görülürken, bağışçı Cengiz Konuk, "Bunlar kanun, hukuk hiçbir şey dinlemiyorlar. CHP'li belediye başkanlarını arkalarına aldılar, mahkemenin yıkım kararı uygulanmadı. Şimdi belediye kaçak yapıları mühürledi ama halen inşaatta kaçak yapılaşmaya devam ediyorlar. Pes doğrusu" diyerek duruma tepki gösterdi.

İbrahim Uzun

Yolsuzluk binaları