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Haberler Aydın Aydın'da freni patlayan minibüs eve girdi

'da freni patlayan minibüs eve girdi

’ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, freni patlayan minibüs evin duvarına çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'da freni patlayan minibüs eve girdi

12.08.2020, 17:00

Kaza saat 14.00 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi 304 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orçun P. yönetimindeki minibüsün freni patladı. Freni patlayan minibüs yol kenarındaki Arif Y.'ye ait evin duvarına çarparak durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlı, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.I, H.I ve G.P ambulanslarla Aydın'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle minibüs ve evde maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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