Haberler Aydın 2 saatte 11 bin lira ceza kesildi!

2 saatte 11 bin lira ceza kesildi!

Aydın'da gerçekleştirilen trafik denetiminde drone kullanıldı. Ekipler kurallara uymayan vatandaşları drone sayesinde tespit etti. 2 saatte toplam 11 bin lira ceza kesildi.

28.08.2020, 15:44 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020,15:51