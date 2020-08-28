  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da termometreler 41 derece! Gündüz sahiller gece sokaklar doldu

'da termometreler 41 derece! Gündüz sahiller gece sokaklar doldu

'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. ilçesinde gündüz plaj ve havuz başları, akşam ise sokaklar doldu. Kavurucu sıcaktan bunalan tatilciler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Muğla'da termometreler 41 derece! Gündüz sahiller gece sokaklar doldu

DHA

28.08.2020, 11:23 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020,11:29

Marmaris'te, sıcak hava nedeniyle bunalanlar, serinlemek için gündüz plaj ve havuz başlarına, akşam ise sahildeki yürüyüş yollarına akın ediyor.


Caddelerdeki elektronik termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Marmaris'te plajlar doldu. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridindeki mavi bayraklı plajlarda, renkli görüntüler oluştu.

Kavurucu sıcaktan bunalanlar, çocuklarıyla gün boyu denize girdi. Kimileri ise şezlonglarını suya çekerek, gelen esintiyle serinlemeye çalıştı.

Şemsiye altında kitap okumayı ve dinlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra su sporlarıyla heyecan yaşayanlar da keyifli vakit geçirdi. Havuz başları da serinlemek isteyen tatilcilerle doldu. Gündüz deniz ve havuz başlarını dolduranlar, akşam ise sokağa akın etti.

Saat 21.30'dan itibaren ilçe merkezinde bulunan Atatürk ve Kordon Caddesi yürüyüş yolu, kalabalıklaştı. Sahildeki kafelerde içeceklerini yudumlayan tatilciler, denizden gelen esintiyle serinledi. Bazı aileler, çay bahçelerinde dinlenirken, çocuklar da parklarda oyunlar oynadı.


Ailesiyle tatile gelen İngiliz Gloria Elizabeth Pettersan, "Antalya'da tatil yaptık ama Marmaris bambaşka. Muhteşem bir güzelliği var. Güvenli ve huzurlu bir yer. Ailemle gündüz deniz keyfi yapıp, akşam ise sokaklarda dolaşarak hatıra fotoğrafları çekiyoruz" dedi.

Muğla'da 5 göçmen yakalandı Uşak'ta korkutan yangın! 9 katlı binanın altındaki... Kafede can pazarı! Kimse ne olduğunu anlamadı!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da termometreler 41 derece! Gündüz sahiller gece sokaklar doldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA