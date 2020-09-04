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Haberler Aydın Oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı

Oyuncak ayının içinden çıktı

'nda oyuncak ayı içerisinde bulundu. İhbar üzerine durdurulan araçta 1 kilogram , 10 gram eroin ve 60 gram esrar ele geçirildi.

Oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı

AA

04.09.2020, 15:40 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,15:46

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oyuncak ayı içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları ileri sürülen yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu sokulacağı ihbarı üzerine takibe aldıkları otomobili, Kuştur mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada oyuncak ayı içerisinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin ve 60 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu S.A.S. ile Çin uyruklu R.A, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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