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Haberler Aydın Polis aracına çarpıp kaçmaya çalıştı, kıskıvrak yakalandı!

aracına çarpıp kaçmaya çalıştı, kıskıvrak yakalandı!

'da adam öldürme suçundan aranan Y.Ç, aracına çarparak kaçmaya çalıştı. 25 yaşındaki Y.Ç., kovalamaca sonucunda yakalanarak, adalete teslim edildi.

Polis aracına çarpıp kaçmaya çalıştı, kıskıvrak yakalandı!

05.09.2020, 13:39 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020,13:47

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs, polislerin ısrarlı takibi sonucu yakalanarak adalete teslim edildi.

Geçtiğimiz hafta Nazilli ilçesinin Dallıca Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana gelen kasten adam öldürme olayının 2 şüphelisi yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerden 34 yaşındaki H.A. 1 Eylül günü olayda kullanılan tüfek ile birlikte yakalanmış, diğer şüpheli Y.Ç. ile ilgili arama çalışmaları başlatılmıştı. Dün gece Nazilli Yeni Mahalle Sağlık Caddesi üzerinde tespit edilen 25 yaşındaki Y.Ç., 09 CFD 99 plakalı araç ile seyir halindeyken polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymadı. Polis aracına çarparak, ekiplerden kaçmaya çalışan Y.Ç. kovalamacanın ardından kısa sürede Devlet Karayolu üzerinde durdurularak yakalandı. Yakalanan şüpheli Y.Ç. ifadesinin alınmasının sonrasında mahkemeye sevk edildi.

İHA

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