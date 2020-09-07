Haberler Aydın Nazilli'de korkunç kaza! Yola savruldu

Nazilli'de korkunç kaza! Yola savruldu

Aydın Nazilli'de motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak devrildi. Kazada motosikleti kullanan Musa A. yaralanırken, Mehmet Ali İmamlık yola savrularak hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

07.09.2020, 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,10:52