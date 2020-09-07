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Nazilli'de korkunç ! Yola savruldu

Nazilli'de motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak devrildi. Kazada motosikleti kullanan Musa A. yaralanırken, yola savrularak hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Nazilli'de korkunç kaza! Yola savruldu

07.09.2020, 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,10:52

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı.


Kaza, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ADL 183 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak devrildi. Motosiklette bulunan Musa A. (25) ve Mehmet Ali İmamlık (21) kazada yola savruldu.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Mehmet Ali İmamlık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Musa A. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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