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Haberler Aydın Polis ekipleri alarma geçti! İntihardan vazgeçirilen kadın meğer...

Polis ekipleri alarma geçti! İntihardan vazgeçirilen kadın meğer...

'da girişiminden vazgeçirilen kadının Covid-19 testi pozitif olarak açıklanınca tüm ekipler alarma geçti. Alarma geçen polis ekipleri izole edilmeye başlanırken, kadının ikinci testinin negatif çıkması rahat bir nefes aldırdı.

Polis ekipleri alarma geçti! İntihardan vazgeçirilen kadın meğer...

07.09.2020, 10:34 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,10:42

Aydın'da sabah saatlerinde bir kadın bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Dağlık alanda gerçekleşen olayda, polis ekiplerinin temas edip intihardan vazgeçirdiği kadının Covid-19 testi pozitif olarak açıklanınca tüm ekipler alarma geçti. Hemen temassız ve izole bir ortama alınan polis ekipleri, ikinci testin negatif olarak açıklanması üzerine izole ortamdan alınıp normal görevine geri döndü.


İlginç olay sabah saatlerinde meydana geldi. Efeler ilçesi Aytepe Mevkinde saat: 09.00 sıralarında bir kadının uçurumların da olduğu Aytepe Bölgesi'nde intihar edeceği yolunda ihbar alan polis ekipleri kadını ikna edip aynı zamanda engebeli olan bölgede yürümesine yardımcı olmak için kadınla temasta bulundu.


Bölgede hazır bekleyen ambulansa kadını teslim eden polis ekipleri normal görevlerine döneceği sırada, intihar girişiminde bulunan kadının Covid-19 testinin pozitif olduğunun açıklanması ile bölgeye giden tüm polisler izole edilmeye hazırlandı. Hastanede yapılan testler sonucu kadının Covid-19 testinin negatif olduğunun belirlenmesi ile tüm ekipler normale döndü.

İHA

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