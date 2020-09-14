CHP'li Didim Belediyesi içki ruhsatı için tarihe duvar ördü

Aydın'da CHP'li Ahmet Deniz Atabay başkanlığındaki Didim Belediyesi, yeni bir skandala daha imza attı. İlçede Akbük Mahallesi'ndeki 1870 yılında yapılan ve bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'nin 2 kapısına bölgede bir işletmeye içki ruhsatı verilebilmesi için duvar örüldü. Didimli vatandaşların ve yabancı turistlerin restorasyon çalışmalarıyla ibadethane olarak hizmet vermesini bekledikleri kilisenin üç kapısından ikisinin bir süre önce kimliği belirsiz kişiler tarafından duvarla örüldüğü ortaya çıktı. Kilisenin iki kapısının duvarla örülmesini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, yaşananlara anlam veremedi.

BU İŞTE RANT MI VAR?

Kilisenin yakınında bulunan bir işletmeye içki ruhsatı vermek için üç kapıdan ikisinin duvarla örüldüğü iddiası ise ilçeyi karıştırdı. Yasaya göre alkollü işletme ruhsatı alacak mekan ile ibadethanelerin kapısının 100 metre uzaklıkta olması gerekiyor. İşletmeye 50-60 metre mesafede olan iki kapıya duvar örülmesini şaşkınlıkla karşılandıklarını dile getiren mahalle sakinlerinden İlknur Etleç, "Kilisenin iki kapısının duvarla örülmesine önce bir anlam veremedik. Gördüğümüzde büyük bir şaşkınlık yaşadık. Bu iki kapıyı kim neden duvarla örer? İçki ruhsatı alabilmek için işletme sahibinin bu duvarları ördüğü söyleniyor. Çünkü bu iki kapı ile işletme arasındaki mesafe en fazla 60 metre. Yasaya göre ibadethane ile içki ruhsatı alabilecek olan işletmeler arasında en az 100 metrelik bir mesafe olması gerekiyor. Eğer bu iddia gerçekse Didim Belediyesi, kilisenin iki kapısının duvarla örülmesine nasıl göz yumar?" diye konuştu.

BUNA NASIL İZİN VERİLDİ?

Kilisenin yıllardan bu yana atıl vaziyette durduğunu belirten vatandaşlar, "Kilise atıl vaziyette duruyor. Ancak şimdi iki kapısı da örülerek kapatılmış. Bu duvarı kimlerin ördüğünü merak ediyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Bu kilise bu şekilde atıl vaziyette kalacak mı? Yoksa yetkililer buraya sahip çıkacaklar mı? Burası en azından bir müze gibi ya da ibadethane olarak yeniden açılabilir. Tatil kenti olmasından dolayı yaz mevsiminde Didim'e yabancı misafirlerimiz geliyor. En azından onların ziyaretine açılabilir. Hiçbir tarihi yapıya tek bir çivi çakılmasına izin verilmezken bu duvarları kim, nasıl ördü? Bu kilise ranta mı kurban edildi? CHP'li Didim Belediyesi'nin bir işletmeye alkol ruhsatı verebilmek için göz yumduğu konuşuluyor. Bu iddialar doğru mu? Kilisenin restorasyonunun yapılmasını ve tekrar halka kazandırılmasını istiyoruz" diyerek belediyeye tepki gösterdi.

Didim'in Akbük Mahallesi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında hizmete giren işletmenin (Baron Restoran) açılışını Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın yapmış



AKBÜK TARİHİ RUM ORTODOKS KİLİSESİ

Tarihi Rum Kilisesi, Osmanlı döneminde 1870'lerde yapıldı. İşlevini Cumhuriyet yılları başlarına kadar sürdüren tarihi kilise, burada bulunan Rumların mübadele sonucu Yunanistan'a göç etmesi ile atıl kaldı. Bir süre sonra kilise bir asma kat oluşturularak okula çevrildi. Ancak okul olarak kullanılamayan tarihi yapı, daha sonra depoya dönüştürüldü. Kilisede çıkan yangın sonrası oluşturulan asma kat yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Yıllarca bakımsız kalan kilisedeki süsleme ve sıvaların zarar görmesi üzerine dönemin Akbük Belediye Başkanı İbrahim Şam tarafından 2007'de restore edilerek yeniden ziyaretçilere açıldı. Birkaç yıl kültür merkezi olarak kullanılan ve nikah merasimi yapılan tarihi kilisenin kapılarına 2015'ten sonra demir vuruldu.



'MAL VE TEDARİK BELGESİ VERİYORUZ'

Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ise, "İşletmelere ruhsatı belediyeler verir. Biz sadece mal ve tedarik belgesini veririz. Biz belediyelerden, söz konusu alkol ruhsatı alacak işletmenin ibadethane ve okul gibi yerlere uzaklığının ne kadar olduğu bilgisini talep ederiz. Belediyenin bize verdiği cevap doğrultusunda işletme, ibadethane ve okul gibi yerler kapıdan kapıya 100 metre uzaklıkta ise mal ve tedarik belgesi veririz" dedi.

ADEM ÜLKER

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