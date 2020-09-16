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Haberler Aydın Virüs bulaşan doktor Ankara’ya sevk edildi

Virüs bulaşan doktor ’ya sevk edildi

Virüs bulaşan doktor Ankara’ya sevk edildi
Giriş Tarihi: 16.9.2020

Aydın'da korona virüsüne yakalanan ve hastanede tedavi gören Op. Dr. Metin Çalışkan, hastalığının ağırlaşması üzerine ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Didim Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Çalışkan virüse yakalandı. 1 hafta evde tedavisi sürdüren Çalışkan, ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı, ancak durumu iyiye gitmeyince ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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