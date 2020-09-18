Kanala uçan kamyonette kahreden ölüm

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kanala uçarak suya gömülen kamyonetten çıkartılan üç çocuk annesi Kiraz Varışlı, hayatını kaybetti.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Aynı araçta bulunan ve eşi gözlerinin önünde boğulan Hüseyin Varışlı ise son anda kurtarıldı. Karısının öldüğünü öğrenen Varışlı büyük üzüntü yaşadı. Korkunç kaza, İncirliova ilçesinin Hacıaliobası mahallesinde meydana geldi. Ova yolunda seyir halinde olan Hüseyin Varışlı idaresindeki 09 UC 619 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Suya gömülen pikapta bulunan iki kişiyi kurtarmak için zamanla yarış başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATA TUTUNAMADI

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu sürücü Hüseyin Varışlı ve yanında bulunan eşi Kiraz Varışlı kanaldan çıkarıldı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne

kaldırılan 3 çocuk annesi Kiraz Varışlı, buradaki tüm müdaha-lelere rağmen kurtarılamadı. Araçtan çıkarılan ve kazayı sıyrıklarla atlatan Hüseyin Varışlı ise eşinin acı habe-ri ile yıkıldı. Sinir krizi geçiren acılı adamı yakınları güçlükle teskin etti. Kanala düşen kamyonetin çekici yar-dımıyla çıkarıldığı olayla ilgili jandar-ma soruşturma başlattı.

Kazım YÖRÜKCE