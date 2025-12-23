İzmir CHP'de güç gösterisi!

SKANDAL BİR TALİMAT
İzmir CHP'de Şenol Aslanoğlu'nun kooperatif yolsuzluğu davası kapsamında tutuklanmasının ardından geçtiğimiz Ekim ayında yapılan 39. Olağan İl Kongresi'nde yeni İl Başkanı seçilen Çağatay Güç, genel merkezin 'Konuşanı susturma' geleneğine ayak uydurdu.
Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği buluşmada gazetecilerin kendisine yönelik soruları için çerçeve çizmesi tepki çeken Güç, bu kez de parti içinde verdiği skandal bir talimatla gündeme geldi.
'KONUŞMAYACAKSINIZ'
Güç'ün 30 ilçe başkanına yönelik talimatında, "Bundan sonra il başkanlığının izni olmadan, gazetelere demeç vermeyeceksiniz, TV ve radyo programlarına katılmayacaksınız" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Genel Merkez'in sürpriz adayı olarak seçildiği kongrenin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Artık parti içi sorunlar yerine birlikte halkın sorunlarını konuşacağız" sözü veren Güç'ün parti yöneticilerine yönelik bu tutumu, teşkilat ve ilçe başkanlıklarında şok etkisi yarattı.
30 ilçe başkanına yönelik talimat verdi
