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Haberler Aydın Aydın'da 'kaçak tütün' operasyonu

'da 'kaçak ' operasyonu

'da kaçak operasyonu yapıldı. ve tütün mamullerinin satıldığı bilgisini alan ekipler düzenlediği operasyon kapsamında, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Aydın'da 'kaçak tütün' operasyonu

19.09.2020, 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020,10:41

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapan kişilere yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçak tütün ve tütün mamullerinin satıldığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, 2 şüpheliye ait 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 49 bin 200 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 2 bin 700 adet bandrolsüz boş makaron, 130 kilogram kaçak tütün, 10 bin adet sigara filtre süngeri, 5 bin 550 adet sigara sarma kağıdı ile 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA

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