CHP’li Atabay ifade verdi

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın sosyal medyada bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından S.T. isimli bir kadın, iş istediği Atabay'ın, belediye şirketi DİBEL Müdürü Öner Çiçek ile birlikte CHP'li Meclis Üyesi Ali Çağlar'ın çiftlik evinde kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. S.T. kendisini kamufle ederek geldiği Didim Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunmuştu.



SERBEST BIRAKILDI

S.T'NİN şikayetinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra Başkan Ahmet Deniz Atabay dün ifadeye çağrıldı. Didim Adliyesi'ne gelen Atabay, savcı Selahattin Baysal'a yaklaşık 1.5 saat ifade verdi. Atabay, ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmeden savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tecavüz skandalıyla ilgili DİBEL Müdürü Öner Çiçek ve Meclis Üyesi Ali Çağlar'ın ifade alma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.







Belediye başkanını tecavüzle suçlayan S.T., teşhis için emniyete çağrıldı

Bu nasıl bir ilişki!