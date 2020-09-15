Bu nasıl bir ilişki!

Adı skandallarla anılan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisini tecavüz ettiğini ileri süren 45 yaşındaki S.T, avukatıyla birlikte geldiği Didim Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. BAŞKAN Atabay tarafından tecavüze uğradığı ileri süren S.T. tanınmamak için kendisini giydiği kıyafetlerle gizlerken, avukatı Murat Sultansu ise Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, başkan yardımcısı, meclis üyesi ve bir kişi olmak üzere 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

KENDİNİ KAMUFLE ETTİ

DÜN sabah erken saatlerde Didim Adliyesi'ne gelirken, güneş gözlüğü ve maske ile kendisini kamufle eden S.T'ye avukatı Murat Sultansu eşlik etti. Savcılıkta, 2016 yılında Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay başta olmak üzere 4 kişinin kendisine uyuşturucu madde içirdikten sonra tecavüz ettikleri iddiası sorulan S.T. başından geçenlerin İçişleri Bakanlığı müfettişlerine anlattığı şekilde olduğunu dile getirdi.

SORULAR CEVAPSIZ KALDI

S.T. kendisine olay gecesi çekildiği iddia edilen bazı görüntülerin izletilmesi esnasında rahatsızlandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden çıkan S.T. fotoğrafların çekilmesine izin verirken sesinin ifşa olmaması için basın mensup-larının kendisine yönelttiği soruları cevapsız bıraktı.





DOSYA TAMAMLANDI

İÇİŞLERİ Bakanlı-ğı tarafından görevlendirilen müfettişler Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın ve mağdur sıfatında dinledikle-ri S.T'nin anlattıklarını içeren iddialar hakkında hazırladık-ları dosyayı tamamladı. Bu dosyadaki ifadeleri içeren ve bazı görüntülerin olduğu bir kasetin de Cumhuriyet Sav-cılığı'na iletildiği öğrenildi.

İhsan KARATAŞ

CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay'ın tecavüz skandalında müfettişler incelemesini tamamladı