Belediye tozu dumana kattı!

TÜRKİYE'NİN önemli tatil yörelerinden olan Kuşadası'nın Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Sibel Mustafa Sokak'ta geçtiğimiz Mart ayında altyapı çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 5 önce kazılan yolların bir türlü kapatılmadığı sokaktan araçlar geçmekte güçlük çekerken çıkan tozdan da mahalleli büyük sıkıntı yaşıyor.

PARK edilen araçları üstleri bembeyaz tozlarla kapladığı sokakta vatandaşlar yazlıklarının camlarını açamıyor. Vatandaşlar, yolların yapılması için Kuşadası Belediyesi'ne müracaat ettikleri halde sokaktaki yol yapım çalışmasının aylardır tamamlanmadığını ve kendilerini kimsenin dikkate almadığını belirtti. Mahalleli, "Yapmayacaklarsa neden kazdılar" diyerek yetkililere isyan etti.