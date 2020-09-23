Başkan Zolan’dan bulvar hamlesi

DENİZLİ'NİN önemli trafik arterlerinden biri olan Ali Marım Bulvarı'nda başladıkları çalışmaları izleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hasan Gönüllü Bulvarı, Başkarcı Yolu ve Göveçlik Yolu kesişiminde yaptıkları yeni kavşak düzenlemesiyle trafiğin çok rahatlayacağını söyledi. Çalışanlarla sohbet edip kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, "Burada yapılan proje çok önemli bir ihtiyaca yanıt verecek. Çalışmalar tamamlanınca bu bölge daha güvenli, modern ve konforlu bir kavşağa sahip olacak" dedi.

SEBAHATTİN ALP