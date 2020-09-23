  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Başkan Zolan’dan bulvar hamlesi

Başkan Zolan’dan bulvar hamlesi

Başkan Zolan’dan bulvar hamlesi
Giriş Tarihi: 23.9.2020

DENİZLİ'NİN önemli trafik arterlerinden biri olan Ali Marım Bulvarı'nda başladıkları çalışmaları izleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hasan Gönüllü Bulvarı, Başkarcı Yolu ve Göveçlik Yolu kesişiminde yaptıkları yeni kavşak düzenlemesiyle trafiğin çok rahatlayacağını söyledi. Çalışanlarla sohbet edip kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, "Burada yapılan proje çok önemli bir ihtiyaca yanıt verecek. Çalışmalar tamamlanınca bu bölge daha güvenli, modern ve konforlu bir kavşağa sahip olacak" dedi.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Zolan’dan bulvar hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA