Gerga’nın 2 bin 600 yıllık gizemi çözülecek

AYDIN'DA 2 bin 600 yıllık Gerga Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkması için ilk kazma vuruldu. Dünyada benzeri bulunmayan tapınak ile birlikte çeşme, kayadan yapılmış heykeller ve yaşam alanları ortaya çıkarılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla gizemi çözülecek olan tarihi antik kent, turizme kazandırılacak. İlk kazma törenine TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan da katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Gerga Antik Kenti'nde çözülmeyi bekleyen büyük bir cevher var. Bizde tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu anlayabilmek için yüzey araştırmasıyla birlikte kazı çalışmasını başlattık" diye konuştu.

MEHMET KAVAS